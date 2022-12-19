Франція заборонить одноразове пакування та посуд у ресторанах швидкого харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Закусочні швидкого харчування у Франції скоро більше не зможуть використовувати одноразові контейнери, тарілки, чашки та столові прилади, що є останньою мірою закону 2020 року щодо боротьби з відходами та заохочення переробки, інформує УНН посилаючись на AFP.
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Ресторани готуються до набуття чинності з 1 січня правила, яке для багатьох перевернуло бізнес-моделі, засновані на одноразовій упаковці та посуді.
Приблизно 30 000 закладів швидкого харчування у Франції подають шість мільярдів страв на рік, виробляючи близько 180 000 тонн відходів.
Але закон викликав критику з боку Європейського альянсу з пакування паперу (EPPA), який стверджує, що більшість одноразових контейнерів виготовлені з відновлюваних ресурсів та мають коефіцієнт переробки 82% у всьому Європейському Союзі.
Виготовлення та прання предметів тривалого користування потребує більше енергії та води, що суперечить меті захисту навколишнього середовища.
Ресторани також відзначають, що клієнти часто беруть із собою багаторазові чашки або в кінцевому підсумку викидають тарілки та столові прилади у відро для сміття замість того, щоб повернути їх.
Групи тиску побоюються, що додаткові вимоги можуть змусити операторів фаст-фуду чинити опір.
Додамо
Іспанія заборонила продаж фруктів та овочів у пластиковій упаковці в супермаркетах та продуктових магазинах з 2023 року, коли також будуть вжиті нові заходи, які спонукають покупців купувати воду у не пластикових пляшках.
Міністерство екологічного переходу розробило нові правила, що забороняють продаж фруктів та овочів вагою менше 1,5 кг у пластиковій упаковці, що має спонукати покупців купувати неупаковані продукти.
Законодавство також спрямоване на те, щоб зробити всю упаковку придатною для вторинної переробки до 2030 року, а також скоротити продаж пластикових пляшок на 50%.
Міністерство оприлюднило разючі статистичні дані про поточну ситуацію, заявивши, що в Іспанії щорічно утворюється 1,6 мільйона тонн відходів із пластикової упаковки, причому менше половини цієї кількості переробляється.