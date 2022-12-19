Франция запретит одноразовую упаковку и посуду в ресторанах быстрого питания
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Закусочные быстрого питания во Франции скоро больше не смогут использовать одноразовые контейнеры, тарелки, чашки и столовые приборы, являющиеся последней мерой закона 2020 года по борьбе с отходами и поощрению переработки, информирует УНН ссылаясь на AFP.
Детали
Рестораны готовятся к вступлению в силу с 1 января правила, которое для многих перевернуло бизнес-модели, основанные на одноразовой упаковке и посуде.
Приблизительно 30 000 заведений быстрого питания во Франции подают шесть миллиардов блюд в год, производя около 180 000 тонн отходов.
Но закон вызвал критику со стороны Европейского альянса по упаковке бумаги (EPPA), утверждающего, что большинство одноразовых контейнеров изготовлены из возобновляемых ресурсов и имеют коэффициент переработки 82% во всем Европейском Союзе.
Изготовление и стирка предметов длительного использования требует больше энергии и воды, что противоречит целям защиты окружающей среды.
Рестораны также отмечают, что клиенты часто берут с собой многоразовые чашки или в конечном итоге выбрасывают тарелки и столовые приборы в мусорное ведро вместо того, чтобы вернуть их.
Группы давления опасаются, что дополнительные требования могут заставить операторов фаст-фуда сопротивляться.
Добавим
Испания запретила продажу фруктов и овощей в пластиковой упаковке в супермаркетах и продуктовых магазинах с 2023 года, когда также будут приняты новые меры, побуждающие покупателей покупать воду в не пластиковых бутылках.
Министерство экологического перехода разработало новые правила, запрещающие продажу фруктов и овощей весом менее 1,5 кг в пластиковой упаковке, что должно побудить покупателей покупать неупакованные продукты.
Законодательство также направлено на то, чтобы сделать всю упаковку пригодной для вторичной переработки до 2030 г., а также сократить продажу пластиковых бутылок на 50%.
Министерство обнародовало поразительные статистические данные о текущей ситуации, заявив, что в Испании ежегодно образуется 1,6 миллиона тонн отходов из пластиковой упаковки, причем меньше половины этого количества перерабатывается.