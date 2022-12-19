Франция запретит одноразовую упаковку и посуду в ресторанах быстрого питания

ukru
Эксклюзив
16:00 • 3799 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 50810 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 105485 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 103917 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 98732 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 80257 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 109662 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135512 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122796 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136301 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 63034 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 112027 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 128081 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 125112 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 109555 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 222964 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 253605 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 192498 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 198215 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 233710 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 50198 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 109555 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117075 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 124818 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140055 просмотра
Актуальное
Франция запретит одноразовую упаковку и посуду в ресторанах быстрого питания

Франция запретит одноразовую упаковку и посуду в ресторанах быстрого питания

Киев • УНН

 • 472916 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Закусочные быстрого питания во Франции скоро больше не смогут использовать одноразовые контейнеры, тарелки, чашки и столовые приборы, являющиеся последней мерой закона 2020 года по борьбе с отходами и поощрению переработки, информирует УНН ссылаясь на AFP.

Детали

Рестораны готовятся к вступлению в силу с 1 января правила, которое для многих перевернуло бизнес-модели, основанные на одноразовой упаковке и посуде.

Приблизительно 30 000 заведений быстрого питания во Франции подают шесть миллиардов блюд в год, производя около 180 000 тонн отходов.

Но закон вызвал критику со стороны Европейского альянса по упаковке бумаги (EPPA), утверждающего, что большинство одноразовых контейнеров изготовлены из возобновляемых ресурсов и имеют коэффициент переработки 82% во всем Европейском Союзе.

Изготовление и стирка предметов длительного использования требует больше энергии и воды, что противоречит целям защиты окружающей среды.

Рестораны также отмечают, что клиенты часто берут с собой многоразовые чашки или в конечном итоге выбрасывают тарелки и столовые приборы в мусорное ведро вместо того, чтобы вернуть их.

Группы давления опасаются, что дополнительные требования могут заставить операторов фаст-фуда сопротивляться.

Добавим

Испания запретила продажу фруктов и овощей в пластиковой упаковке в супермаркетах и продуктовых магазинах с 2023 года, когда также будут приняты новые меры, побуждающие покупателей покупать воду в не пластиковых бутылках.

Министерство экологического перехода разработало новые правила, запрещающие продажу фруктов и овощей весом менее 1,5 кг в пластиковой упаковке, что должно побудить покупателей покупать неупакованные продукты.

Законодательство также направлено на то, чтобы сделать всю упаковку пригодной для вторичной переработки до 2030 г., а также сократить продажу пластиковых бутылок на 50%.

Министерство обнародовало поразительные статистические данные о текущей ситуации, заявив, что в Испании ежегодно образуется 1,6 миллиона тонн отходов из пластиковой упаковки, причем меньше половины этого количества перерабатывается.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы