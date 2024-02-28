В Албанії випустили поштову марку, присвячену Україні
Київ • УНН
Албанія випустила поштову марку на підтримку України під назвою "УКРАЇНА: незмінна краса понад 1500 років".
Албанська пошта випустила поштову марку на тему "УКРАЇНА: Непорушна краса понад 1500 років" до саміту, присвяченому Україні, якій сьогодні відбудеться в столиці країні - Тирані. Про це повідомила заступниця прем'єр-міністра Албанії Белінда Баллуку, передає УНН.
"Цього особливого дня саміту України Албанська пошта випускає поштову марку на підтримку війни за захист цивільного населення на тему "УКРАЇНА: Непорушна краса протягом понад 1500 років", - написала заступниця прем'єр-міністра Албанії Белінда Баллуку у Facebook.
Напередодні ввечері Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії Тирану.