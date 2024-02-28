В Албании выпустили почтовую марку, посвященную Украине
Киев • УНН
Албания выпустила почтовую марку в поддержку Украины под названием "УКРАИНА: неизменная красота более 1500 лет".
Албанская почта выпустила почтовую марку на тему "УКРАИНА: Нерушимая красота более 1500 лет" к саммиту, посвященному Украине, который сегодня состоится в столице страны - Тиране. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Албании Белинда Баллуку, передает УНН.
"В этот особый день саммита Украины Албанская почта выпускает почтовую марку в поддержку войны за защиту гражданского населения на тему "УКРАИНА: Нерушимая красота на протяжении более 1500 лет", - написала заместитель премьер-министра Албании Белинда Баллуку в Facebook.
Накануне вечером Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании Тиран.
В Албании выпустили почтовую марку, посвященную Украине
Албания выпустила почтовую марку в поддержку Украины под названием "УКРАИНА: неизменная красота более 1500 лет".
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