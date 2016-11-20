В акваторії Азовського моря посилиться східний вітер
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сьогодні ввечері, 20 листопада, на Азовському морі в портах Маріуполь і Бердянськ очікується подальше посилення східного вітру до 25-30 м/с. Про це проінформували в ГУ ДСНС у Донецькій області з посиланням на Укргідрометцентр, повідомляє УНН.
У відомстві додали, що очікується висота хвиль на Азовському морі 15-20 дм, в портах 13-15 дм. Погода утримається до кінця доби 20 листопада та протягом доби 21 листопада.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, сьогодні в столиці суха і вітряна погода.