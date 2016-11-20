В акватории Азовского моря усилится восточный ветер
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня вечером, 20 ноября, на Азовском море в портах Мариуполь и Бердянск ожидается дальнейшее усиление восточного ветра до 25-30 м/с. Об этом проинформировали в ГУ ГосЧС в Донецкой области со ссылкой на Укргидрометцентр, сообщает УНН.
В ведомстве добавили, что ожидается высота волн на Азовском море 15-20 дм, в портах 13-15 дм. Погода сохранится до конца суток 20 ноября и в течение суток 21 ноября.
Напомним, как сообщал УНН, сегодня в столице сухая и ветреная погода.