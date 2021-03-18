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В Афганістані підірвали автобус з держслужбовцями: є загиблі і поранені

В Афганістані підірвали автобус з держслужбовцями: є загиблі і поранені

Київ • УНН

 • 17701 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. В Афганістані поруч з автобусом з урядовцями пролунав вибух, троє людей загинули. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Трагедія сталася в місті Кабула. Зловмисники заклали бомбу на узбіччі дороги. Внаслідок вибуху загинули троє людей, ще 11 постраждали. Відомо, що в транспорті, який орендувало афганське міністерство інформації та технологій для перевезення працівників, перебували афганські держслужбовці.

Вибух відбувся в день, коли уряд Афганістану, “Талібан” та ключові країни, включаючи США та Росію, мали б зібратися в Москві, щоб наполегливо знизити рівень насильства для просування афганського мирного процесу.

Ніхто не брав на себе безпосередньої відповідальності за вибух, але уряд Афганістану звинуватив “Талібан” у проведенні кампанії вбивства проти державних службовців, діячів громадянського суспільства та журналістів. “Талібан” заперечує участь у цій кампанії.

Нагадаємо

В Афганістані терористи підірвали автомобіль, загинули 8 людей, майже півсотні постраждали.

У столиці Сомалі Могадішо підірвався автомобіль, внаслідок чого загинули щонайменше 20 людей. 

Внаслідок вибуху міни в районі Сібі в південно-західній частині Пакистану провінції Белуджистан загинуло п'ять людей, ще п'ять людей постраждали.

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