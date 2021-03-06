У Пакистані на міні підірвався автомобіль: загинули п'ятеро людей

Деталі

Заступник уповноваженого округу Ясір Хан Базай повідомив, що транспортний засіб, який перевозив робітників, підірвався на міні у районі Бабар-Кач.

Рятувальні бригади та сили безпеки прибули до місця події та перемістили тіла та поранених до сусідньої лікарні.

Посадовець заявив, що деякі невідомі зловмисники наклали міну на узбіччя дороги, і вона потужно вибухнула, коли авто проїхало повз нього.

Силовики розпочали операцію в прилеглих районах.

Нагадаємо

У столиці Сомалі Могадішо підірвався автомобіль, внаслідок чого загинули щонайменше 20 людей. У Нідерландах вранці в середу стався вибух поруч з центром по тестуванню на COVID-19 в місті Бовенкарспел (провінція Північна Голландія)