У Пакистані на міні підірвався автомобіль: загинули п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Внаслідок вибуху міни в районі Сібі в південно-західній частині Пакистану провінції Белуджистан загинуло п'ять людей, ще п'ять людей постраждали. Про це пише УНН з посиланням на Xinhua.
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Заступник уповноваженого округу Ясір Хан Базай повідомив, що транспортний засіб, який перевозив робітників, підірвався на міні у районі Бабар-Кач.
Рятувальні бригади та сили безпеки прибули до місця події та перемістили тіла та поранених до сусідньої лікарні.
Посадовець заявив, що деякі невідомі зловмисники наклали міну на узбіччя дороги, і вона потужно вибухнула, коли авто проїхало повз нього.
Силовики розпочали операцію в прилеглих районах.
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У столиці Сомалі Могадішо підірвався автомобіль, внаслідок чого загинули щонайменше 20 людей. У Нідерландах вранці в середу стався вибух поруч з центром по тестуванню на COVID-19 в місті Бовенкарспел (провінція Північна Голландія)