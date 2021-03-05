У Сомалі терорист підірвався в автомобілі: загинули 20 людей

Деталі

У п’ятницю ввечері, 5 березня, в Сомалі було вбито понад 20 людей після того, як самогубець підірвався в автомобілі біля ресторану біля порту в столиці Могадішо. Зазначається, що ще 30 людей поранено.

“Вибух був дуже сильним, спричинив значні руйнування та призвів до цивільних жертв”, — заявив офіційний представник Мохамед Осма.

Жодна група не взяла на себе відповідальність, але країна зазнає періодичних нападів повсталих “Аль-Каїди” повстанців “Аль-Шабааб”.

Додатково

“Аль-Шабааб” веде жорстокі повстання по всій країні Африканського Рогу. Вони були витіснені з Могадішо урядовими силами, підтриманими 20 000 миротворцями Африканського Союзу в 2011 році.

Але група все ще контролює ділянки території за межами міст, звідки вони здійснюють атаки на урядові цілі, а також періодично перетинають кордон для проведення рейдів у Кенії.

Нагадаємо

Бойовики угрупування “Ісламська держава” завдали ударів по газопроводу на сході Сирії, спричинивши пожежу.