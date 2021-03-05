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В Сомали террорист подорвался в автомобиле: погибли 20 человек

В Сомали террорист подорвался в автомобиле: погибли 20 человек

Киев  •  УНН

 • 19413 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В столице Сомали Могадишо взорвался автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Аfrica News.

Детали

В пятницу вечером, 5 марта, в Сомали были убиты более 20 человек после того, как самоубийца подорвался в автомобиле возле ресторана возле порта в столице Могадишо. Отмечается, что еще 30 человек получили ранения.

“Взрыв был очень сильным, вызвал значительные разрушения и привел к гражданским жертвам”, — заявил официальный представитель Мохамед Осма.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность, но страна испытывает периодических приступов восставших “Аль-Каиды” повстанцев “Аль-Шабааб”.

Дополнительно

“Аль-Шабааб” ведет жестокие восстания по всей стране Африканского Рога. Они были вытеснены из Могадишо правительственными силами, поддержанными 20000 миротворцами Африканского Союза в 2011 году.

Но группа все еще контролирует участки территории за пределами городов, откуда они совершают атаки на правительственные цели, а также периодически пересекают границу для проведения рейдов в Кении.

Напомним

Боевики группировки “Исламское государство” нанесли удары по газопроводу на востоке Сирии, вызвав пожар.

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