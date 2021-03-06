В Пакистане на мине подорвался автомобиль: погибли пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В результате взрыва мины в районе Сиби в юго-западной части Пакистана провинции Белуджистан погибли пять человек, еще пять человек пострадали. Об этом пишет УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
Заместитель уполномоченного округа Ясир Хан Базай сообщил, что транспортное средство, которое перевозило рабочих, подорвалось на мине в районе Бабар-Кат.
Спасательные бригады и силы безопасности прибыли к месту происшествия и переместили тела и раненых в соседнюю больницу.
Чиновник заявил, что некоторые неизвестные злоумышленники наложили мину на обочине дороги, и она мощно взорвалась, когда авто проехало мимо.
Силовики начали операцию в прилегающих районах.
Напомним
В столице Сомали Могадишо взорвался автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек. В Нидерландах утром в среду произошел взрыв рядом с центром по тестированию на COVID-19 в городе Бовенкарспел (провинция Северная Голландия).