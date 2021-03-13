Теракт в Афганістані: 8 осіб загинули, десятки поранено

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Внаслідок вибуху замінованої машини у місті Герата загинули щонайменше вісім людей, 47 постраждалих, дехто з них перебуває у критичному стані.

Одним із загиблих та 11 пораненими був персонал Сил безпеки Афганістану, а решта - цивільне населення, включаючи жінок та дітей, заявив речник МВС Тарік Аріан.

Зазначають, що за теракт ніхто не взяв на себе відповідальність.

Нагадаємо

У Південному Афганістані внаслідок вибуху загинуло четверо співробітників служби безпеки. В Афганістані внаслідок теракту загинув головний прокурор провідної спецслужби країни.