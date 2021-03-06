В Афганістані вбили головного прокурора провідної спецслужби країни
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Головний прокурор Національного директорату безпеки Афганістану Саєд Махмуд Ага загинув унаслідок теракту. Про це пише УНН з посиланням на Радіо Свобода.
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Саєд Махмуд Ага загинув унаслідок нападу смертника на авто з вибухівкою, який підірвав себе біля його автоколони на шляху до міста Лашкарґах на півдні країни
Унаслідок вибуху також загинув один із охоронців прокурора і ще вісім людей були поранені, повідомив голова ради провінції Гельманд Аттаулла Афган.
Досі ніхто не взяв на себе відповідальності за напад.
Нагадаємо
У столиці Сомалі Могадішо підірвався автомобіль, внаслідок чого загинули щонайменше 20 людей.