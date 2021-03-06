В Афганистане убили главного прокурора ведущей спецслужбы страны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Главный прокурор Национального директората безопасности Афганистана Сайед Махмуд Ага погиб в результате теракта. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Детали
Сайед Махмуд Ага погиб в результате нападения смертника на авто со взрывчаткой, который подорвал себя у его автоколонны на пути в город Лашкарґах на юге страны
В результате взрыва также погиб один из охранников прокурора и еще восемь человек были ранены, сообщил председатель совета провинции Гильменд Аттаулла Афган.
До сих пор никто не взял на себя ответственность за нападение.
Напомним
В столице Сомали Могадишо взорвался автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек.