В аеропорту “Жуляни” запрацює WOG CAFE

“Ми плануємо й надалі відкривати WOG CAFE. Це буде такий симбіоз WOG CAFE і WOG-маркетів. Ми плануємо їх відкривати на інфраструктурних об’єктах. Ми не встигли відкрити у минулому році, то в цьому відкриємо точно: у аеропорту Жуляни. У цьому році також буде відкритий великий формат WOG CAFE і WO- маркет на новому автовокзалі у місті Києві. Такого роду інфраструктурні проекти — це наш пріоритет. Ну і звичайно ми плануємо відкривати WOG CAFE біля офісних центрів і пішохідних вулицях”, — сказав С.Корецький.

Також він зазначив, що поки що відкриття WOG CAFE і WOG маркетів планується лише у містах-мільйонниках.

“Ми продовжуємо розвиватися. Звичайно, що поки що лише умістах-мільйонниках. Коли ми будемо вважати, що ми наситили міста-мільйонники, то, можливо, розглянемо розміщення у областях чи районних центрах” , - додав С.Корецький.

Як повідомляв УНН, компанія WOG відкрила у Києві один з найбільших АЗК нового формату.