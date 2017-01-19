В аэропорту "Жуляны" заработает WOG CAFE

"Мы планируем и в дальнейшем открывать WOG CAFE. Это будет такой симбиоз WOG CAFE и WOG-маркетов. Мы планируем их открывать на инфраструктурных объектах. Мы не успели открыть в прошлом году, то в этом откроем точно: в аэропорту Жуляны. В этом году также будет открыт большой формат WOG CAFE и WOG-маркет на новом автовокзале в городе Киеве. Такого рода инфраструктурные проекты - это наш приоритет. Ну и конечно мы планируем открывать WOG CAFE у офисных центров и пешеходных улицах ", - сказал С.Корецкий.

Также он отметил, что пока открытие WOG CAFE и WOG - маркетов планируется только в городах-миллионниках.

"Мы продолжаем развиваться. Конечно, пока только в городах-миллионниках. Когда мы будем считать, что мы насытили города-миллионники, то, возможно, рассмотрим размещения в областях или районных центрах ", - добавил С.Корецкий.

Как сообщал УНН, компания WOG открыла в Киеве одно из крупнейших АЗС нового формата .