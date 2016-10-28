В аеропорту “Київ” затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Прикордонники аеропорту “Київ” затримали громадянина Грузії, який знаходився в міжнародному розшуку. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, під час проведення заходів паспортного контролю на одного з пасажирів, які прямували на рейс до Тбілісі спрацювала база даних Інтерполу. Прикордонники зупинили чоловіка, який як з'ясувалось розшукується за скоєння правопорушення на території Молдови.
Нагадаємо, одеські прикордонники затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол.