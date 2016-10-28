В аэропорту "Киев" задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Пограничники аэропорта "Киев" задержали гражданина Грузии, который находился в международном розыске. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, во время проведения мероприятий паспортного контроля на одного из пассажиров, направлявшихся на рейс в Тбилиси сработала база данных Интерпола. Пограничники остановили мужчину, который как выяснилось разыскивается за совершение правонарушения на территории Молдовы.
Напомним, одесские пограничники задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол.