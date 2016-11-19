В аеропорту Дніпра літак здійснив аварійну посадку
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Літак з більш, ніж 100 пасажирами на борту здійснив аварійну посадку в аеропорту Дніпра. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив заступник головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.Мечникова Олександр Толубаєв, передає УНН-Центр.
“Над містом кружляв літак. Аварійна посадка. Більше 100 пасажирів на борту. Медицина катастроф і лікарня Мечникова в повній готовності. Є, приземлився. постраждалих немає”, — написав лікар.