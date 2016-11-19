В аэропорту Днепра самолет совершил аварийную посадку
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Самолет с более чем 100 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Днепра. Об этом на своей странице в соцсети сообщил заместитель главного врача Днепропетровской областной клинической больницы Мечникова Александр Толубаев, передает УНН-Центр .
"Над городом кружил самолет. Аварийная посадка. Более 100 пассажиров на борту. Медицина катастроф и больница Мечникова в полной готовности. Есть, приземлился, пострадавших нет ", - написал врач.