В аеропорту "Бориспіль" вилучили радіоактивний годинник
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Прикордонники вилучили в аеропорту "Бориспіль" радіоактивний годинник. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Вчора, 6 листопада, в аеропорту “Бориспіль” спрацював прилад радіаційного контролю “Янтар”. Причиною спрацювання стало перевищення допустимого рівня радіаційного фону у 20 разів на багаж громадянки України 1962 року народження.
Під час огляду валізи жінки, котра прямувала на рейс “Київ — Париж—Токіо”, було виявлено настільний годинник, який фонив. Українка пояснила, що придбала годинник на одному з київських базарів, а про те, що він радіоактивний, не знала.
Після проведення перевірочних заходів, за участю представників відповідних служб, предмет вилучено.