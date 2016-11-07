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15 марта, 19:03 • 113458 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161563 просмотра

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15 марта, 13:22 • 134944 просмотра

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15 марта, 12:52 • 111301 просмотра

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В аэропорту "Борисполь" изъяли радиоактивные часы

В аэропорту "Борисполь" изъяли радиоактивные часы

Киев • УНН

 • 9217 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Пограничники изъяли в аэропорту "Борисполь" радиоактивные часы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Вчера, 6 ноября, в аэропорту "Борисполь" сработал прибор радиационного контроля "Янтарь". Причиной срабатывания стало превышение допустимого уровня радиационного фона в 20 раз в багаже гражданки Украины 1962 года рождения.

При осмотре чемодана женщины, которая направлялась на рейс "Киев-Париж-Токио", были обнаружены настольные часы, которые фонили. Украинка пояснила, что приобрела часы на одном из киевских рынков, а о том, что они радиоактивны, не знала.

После проведения проверочных мероприятий, при участии представителей соответствующих служб, предмет изъят.

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