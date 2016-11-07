В аэропорту "Борисполь" изъяли радиоактивные часы

Вчера, 6 ноября, в аэропорту "Борисполь" сработал прибор радиационного контроля "Янтарь". Причиной срабатывания стало превышение допустимого уровня радиационного фона в 20 раз в багаже гражданки Украины 1962 года рождения.

При осмотре чемодана женщины, которая направлялась на рейс "Киев-Париж-Токио", были обнаружены настольные часы, которые фонили. Украинка пояснила, что приобрела часы на одном из киевских рынков, а о том, что они радиоактивны, не знала.

После проведения проверочных мероприятий, при участии представителей соответствующих служб, предмет изъят.