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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Ужгородці заборгували 35 млн грн за водопостачання

Ужгородці заборгували 35 млн грн за водопостачання

Київ • УНН

 • 6799 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Борг мешканців м.Ужгород за водопостачання та водовідведення, який складає 34 млн 961 тис. 945 грн, накопичувався з початку діяльності комунального підприємства “Водоканал міста Ужгорода”. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Ужгородської міської ради.

Так, станом на 31 грудня 2011 року борг населення складав понад 18 млн грн, на таку саму дату через рік борг сягнув майже 19,5 млн грн. На 31 грудня 2015 року водоканалу боргували вже 31 млн грн, а на 30 вересня 2016 року сума боргу складала близько 35 млн грн.

Також в Ужгородській міськраді зазначають, що станом на жовтень 2016 року 1 тис. 474 абоненти водоканалу мають борг перед підприємством за отримані послуги у розмірі понад 5 тис. грн. У сумі борг цих користувачів складає 18 млн 72 тис. грн. Більше того, серед боржників є й такі, що не сплачують за водопостачання та водовідведення десятки років, і сума накопичених боргів в окремих із них складає від 20 до 40 тис. грн.

КП “Водоканал міста Ужгорода” постійно веде претензійно-позовну роботу. Лише цього року подано 409 виконавчих листів по населенню на суму 2,1 млн грн, 20 позовів на стягнення заборгованості з громадян на суму 726 тис. 340 грн.

На сьогодні ж вкотре склалася критична ситуація, коли через багатомільйонні борги водоканал не має змоги здійснити оплату за спожиту електроенергію. Подальша несплата за спожиту електроенергію підприємством може призвести до того, що ПАТ “Закарпаттяобленерго” повністю припинить постачання електричної енергії на об’єкти КП “Водоканал м. Ужгорода”. Як наслідок, з 11 листопада ужгородці можуть знову отримувати воду за графіком.

Як раніше повідомляв УНН, з 11 листопада 2016 року в Ужгороді можуть знову запровадити водопостачання для населення за графіком.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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