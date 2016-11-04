Ужгородцы задолжали 35 млн грн за водоснабжение
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Долг жителей Ужгорода за водоснабжение и водоотведение, который составляет 34 млн 961 тыс. 945 грн, накапливался с начала деятельности коммунального предприятия "Водоканал города Ужгорода". Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Ужгородского городского совета.
Так, по состоянию на 31 декабря 2011 года долг населения составлял более 18 млн грн, на такую же дату через год долг достиг почти 19,5 млн грн. На 31 декабря 2015 г. водоканалу задолжали уже 31 млн грн, а на 30 сентября 2016 г. сумма долга составляла около 35 млн грн.
Также в Ужгородском горсовете отмечают, что на октябрь 2016 г. 1 тыс. 474 абонента водоканала имеют долг перед предприятием за полученные услуги в размере более 5 тыс. грн. В сумме долг этих пользователей составляет 18 млн 72 тыс. грн. Более того, среди должников есть и такие, которые не платят за водоснабжение и водоотведение десятки лет, и сумма накопленных долгов у некоторых из них составляет от 20 до 40 тыс. грн.
КП "Водоканал города Ужгорода" постоянно ведет претензионно-исковую работу. Только в этом году подано 409 исполнительных листов по населению на сумму 2,1 млн грн, 20 исков на взыскание задолженности с граждан на сумму 726 тыс. 340 грн.
Сегодня же раз сложилась критическая ситуация, когда из-за многомиллионных долгов водоканал не имеет возможности осуществить оплату за потребленную электроэнергию. Дальнейшая неуплата за потребленную электроэнергию предприятием может привести к тому, что ОАО "Закарпатьеоблэнерго" полностью прекратит поставки электроэнергии на объекты КП "Водоканал г. Ужгорода". Как следствие, с 11 ноября ужгородцы могут снова получать воду по графику.
Как ранее сообщал УНН, с 11 ноября 2016 года в Ужгороде могут снова ввести водоснабжение для населения по графику.