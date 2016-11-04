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Ужгородцы задолжали 35 млн грн за водоснабжение

Ужгородцы задолжали 35 млн грн за водоснабжение

Киев • УНН

 • 6799 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Долг жителей Ужгорода за водоснабжение и водоотведение, который составляет 34 млн 961 тыс. 945 грн, накапливался с начала деятельности коммунального предприятия "Водоканал города Ужгорода". Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Ужгородского городского совета.

Так, по состоянию на 31 декабря 2011 года долг населения составлял более 18 млн грн, на такую ​​же дату через год долг достиг почти 19,5 млн грн. На 31 декабря 2015 г. водоканалу задолжали уже 31 млн грн, а на 30 сентября 2016 г. сумма долга составляла около 35 млн грн.

Также в Ужгородском горсовете отмечают, что на октябрь 2016 г. 1 тыс. 474 абонента водоканала имеют долг перед предприятием за полученные услуги в размере более 5 тыс. грн. В сумме долг этих пользователей составляет 18 млн 72 тыс. грн. Более того, среди должников есть и такие, которые не платят за водоснабжение и водоотведение десятки лет, и сумма накопленных долгов у некоторых из них составляет от 20 до 40 тыс. грн.

КП "Водоканал города Ужгорода" постоянно ведет претензионно-исковую работу. Только в этом году подано 409 исполнительных листов по населению на сумму 2,1 млн грн, 20 исков на взыскание задолженности с граждан на сумму 726 тыс. 340 грн.

Сегодня же раз сложилась критическая ситуация, когда из-за многомиллионных долгов водоканал не имеет возможности осуществить оплату за потребленную электроэнергию. Дальнейшая неуплата за потребленную электроэнергию предприятием может привести к тому, что ОАО "Закарпатьеоблэнерго" полностью прекратит поставки электроэнергии на объекты КП "Водоканал г. Ужгорода". Как следствие, с 11 ноября ужгородцы могут снова получать воду по графику.

Как ранее сообщал УНН, с 11 ноября 2016 года в Ужгороде могут снова ввести водоснабжение для населения по графику.

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