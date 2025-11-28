$42.190.11
11:00
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
10:44 • 8754 перегляди
У ЄС запідозрили Бельгію у "другорядній цілі" через гальмування €140 млрд для України - Politico
09:41 • 11551 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 12396 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 21963 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 17525 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 16610 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14521 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 11877 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 30019 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
Узбекистан остаточно заборонив обіг вейпів і е-цигарок: яка відповідальність передбачена за порушення нових норм

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв підписав закон, що повністю забороняє обіг вейпів та електронних цигарок. За порушення передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.

Узбекистан остаточно заборонив обіг вейпів і е-цигарок: яка відповідальність передбачена за порушення нових норм

Влада Узбекистану остаточно заборонила вейпи і електронні цигарки для громадян країни. За порушення даної заборони запроваджується сувора відповідальність - до 5 років позбавлення волі, повідомляє УНН з посиланням на gazeta.uz.

Деталі

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв підписав закон, який повністю забороняє обіг вейпів у країні та запроваджує кримінальну відповідальність за будь-які операції з цією продукцією. Під заборону підпадають придбання, зберігання, перевезення, передача, виробництво, ввезення та вивезення вейпів, електронних сигарет і нікотинових рідин.

У випадку порушення нових норм законодавства суд може призначити штраф у великій грошовій сумі, виправні роботи до трьох років, обмеження чи позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Узбецька влада пояснює нові більш жорсткі заборони зростанням популярності вейпів і електронних виробів тютюнопаління серед підлітків і молоді.

Нагадаємо

З початку 2025 року в італійському місті Мілан заборонено курити на вулиці та у громадських місцях. Порушників може бути оштрафовано на суму від 40 до 240 євро.

Євген Устименко

