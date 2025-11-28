Узбекистан остаточно заборонив обіг вейпів і е-цигарок: яка відповідальність передбачена за порушення нових норм

Влада Узбекистану остаточно заборонила вейпи і електронні цигарки для громадян країни. За порушення даної заборони запроваджується сувора відповідальність - до 5 років позбавлення волі, повідомляє УНН з посиланням на gazeta.uz.

Деталі

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв підписав закон, який повністю забороняє обіг вейпів у країні та запроваджує кримінальну відповідальність за будь-які операції з цією продукцією. Під заборону підпадають придбання, зберігання, перевезення, передача, виробництво, ввезення та вивезення вейпів, електронних сигарет і нікотинових рідин.

У випадку порушення нових норм законодавства суд може призначити штраф у великій грошовій сумі, виправні роботи до трьох років, обмеження чи позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Узбецька влада пояснює нові більш жорсткі заборони зростанням популярності вейпів і електронних виробів тютюнопаління серед підлітків і молоді.

Нагадаємо

