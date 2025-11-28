Узбекистан окончательно запретил оборот вейпов: какая ответственность предусмотрена за нарушение новых норм

Власти Узбекистана окончательно запретили вейпы и электронные сигареты для граждан страны. За нарушение данного запрета вводится строгая ответственность - до 5 лет лишения свободы, сообщает УНН со ссылкой на gazeta.uz.

Подробности

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, который полностью запрещает оборот вейпов в стране и вводит уголовную ответственность за любые операции с этой продукцией. Под запрет подпадают приобретение, хранение, перевозка, передача, производство, ввоз и вывоз вейпов, электронных сигарет и никотиновых жидкостей.

В случае нарушения новых норм законодательства суд может назначить штраф в крупной денежной сумме, исправительные работы до трех лет, ограничение или лишение свободы от трех до пяти лет.

Узбекские власти объясняют новые более жесткие запреты ростом популярности вейпов и электронных изделий табакокурения среди подростков и молодежи.

Напомним

С начала 2025 года в итальянском городе Милан запрещено курить на улице и в общественных местах. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 40 до 240 евро.