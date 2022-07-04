Узбекистан пішов на поступки після протестів та збереже суверенітет Каракалпакстану

Цитата

"Президент Республіки Узбекистан Шаркат Мірзійоєв на зустрічі з депутатами Жокарги Кенеса (парламенту - ред.) та представниками громадськості Каракалпакстану наголосив на необхідності врахувати всі пропозиції. Тобто зазначено, що статті 70, 71, 72, 74 та 75 Конституції Республіки Узбекистан буде залишено без змін, а чинні норми збережено", - йдеться в повідомленні пресслужби узбецького законодавчого органу.

Контекст

1 липня в адміністративному центрі Каракалпакстану Нукус спалахнули протести через проєкт поправок до Конституції Узбекистану, у межах яких пропонувалося виключити з основного закону країни положення про суверенітет Каракалпакстану та право його народу на відділення на підставі результатів загального референдуму.

Наступного дня влада Узбекистану повідомила про спробу мітингувальників захопити органи державного управління. У спільній заяві парламенту, Ради міністрів і МВС Каракалпакстану йшлося про спроби "зовнішніх сил з-за кордону" вплинути на ситуацію в республіці. На тлі масових протестів Мірзійоєв прибув до Нукуса, де пообіцяв не змінювати статті Конституції щодо автономної республіки.

Раніше

Мірзійоєв заявив про жертви серед мирних жителів та співробітників правоохоронних органів внаслідок протестів в Каракалпакстані.