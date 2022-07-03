Президент Узбекистану заявив про перші жертви протестів в Каракалпакстані

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Мірзійоєв сказав, що учасники заворушень провели "деструктивні дії" у місті Нукусі, кидаючи каміння, розпалюючи багаття та нападаючи на поліцію.

"На жаль, є постраждалі серед мирних мешканців та співробітників правоохоронних органів", - сказав він.

У заяві не уточнюється кількість та характер постраждалих.

Опозиційний політик Пулат Ахунов, який перебуває у вигнанні, повідомив, що на підставі контактів з місцевими джерелами і відеодоказів було вбито не менше п'яти осіб. Він сказав, що є непідтверджені повідомлення про ще десятки загиблих.

Контекст

Узбекистан є жорстко контрольованою середньоазіатською державою та колишньою радянською республікою, де уряд придушує будь-які форми інакодумства.

Міністерство закордонних справ сусіднього Казахстану, уряд якого придушив насильницькі протести на початку січня, заявило, що стурбоване подіями в Узбекистані.

У суботу Мірзійоєв відмовився від планів щодо скасування автономії провінції після протестів, які розпочалися у п'ятницю.

У неділю верхня та нижня палати парламенту Узбекистану затвердили рішення про запровадження надзвичайного стану в Каракалпакстані, де сталися заворушення.

Що було раніше

Раніше, 25 червня, влада Узбекистану опублікувала список поправок до Конституції. Зокрема, пропонується виключити суверенний статус Каракалпакстану та його право на вихід зі складу країни шляхом проведення внутрішнього референдуму.

Документ подано на громадське обговорення до 5 липня. Загалом на даний момент проект пропонує внести понад 170 поправок до 66 статей Конституції.

Каракалпакстан займає 40% території Узбекистану. Там мешкають близько 2 млн осіб.