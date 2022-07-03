Президент Узбекистана заявил о первых жертвах протестов в Каракалпакстане
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил в воскресенье, что есть жертвы среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов после беспорядков в северо-западной области Каракалпакстан. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Мирзиёев сказал, что участники беспорядков провели "деструктивные действия" в городе Нукусе, бросая камни, разжигая костры и нападая на полицию.
"К сожалению, есть пострадавшие среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов", - сказал он.
В заявлении не уточняется количество и характер пострадавших.
Находящийся в изгнании оппозиционный политик Пулат Ахунов сообщил, что на основании контактов с местными источниками и видеодоказательств было убито не менее пяти человек. Он сказал, что есть неподтвержденные сообщения о еще десятках погибших.
Контекст
Узбекистан является жестко контролируемым среднеазиатским государством и бывшей советской республикой, где правительство подавляет любые формы инакомыслия.
Министерство иностранных дел соседнего Казахстана, правительство которого подавило насильственные протесты в начале января, заявило, что озабочено событиями в Узбекистане.
В субботу Мирзиёев отказался от планов по отмене автономии провинции после начавшихся в пятницу протестов.
В воскресенье верхняя и нижняя палаты парламента Узбекистана утвердили решение о введении чрезвычайного положения в Каракалпакстане, где произошли беспорядки.
Что было раньше
Ранее, 25 июня, власти Узбекистана опубликовали список поправок к Конституции. В частности, предлагается исключить суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из страны путем проведения внутреннего референдума.
Документ представлен на общественное обсуждение до 5 июля. Всего на данный момент проект предлагает внести более 170 поправок в 66 статей Конституции.
Каракалпакстан занимает 40% территории Узбекистана. Там проживают около 2 млн человек.