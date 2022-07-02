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В Узбекистану на території Каракалпакстану влада ввела надзвичайний стан

В Узбекистану на території Каракалпакстану влада ввела надзвичайний стан

Київ • УНН

 • 149733 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв своїм указом запровадив на території Каракалпакстану надзвичайний стан з 3 липня до 2 серпня, повідомила у суботу пресслужба глави держави, передає УНН.

Цитата

"Указом президента з метою забезпечення безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, відновлення законності та правопорядку на території Республіки Каракалпакстан запроваджено надзвичайний стан на період з 00 години 01 хвилини 3 липня 2022 року до 00 години 00 хвилин 2 серпня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Деталі

В узбекистанську республіку Каракалпакстан ввели додаткові сили у зв'язку з протестами проти поправок до Конституції, які передбачають скасування суверенного статусу республіки.

Додамо

За інформацією ЗМІ, акції протесту пройшли в Чимбаї та Муйнаку. Активних учасників мітингу затримали. Також правоохоронці затримують місцевих блогерів, які виступають проти внесення поправок до Конституції. Протягом останніх кількох днів у Каракалпакстані спостерігаються проблеми з інтернетом.

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