В Узбекистане на территории Каракалпакстана власти ввели чрезвычайное положение
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение с 3 июля по 2 августа, сообщила в субботу пресс-служба главы государства, передает УНН.
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"Указом президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года", – говорится в сообщении.
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В Узбекистанскую республику Каракалпакстан ввели дополнительные силы в связи с протестами против поправок к Конституции, предусматривающих отмену суверенного статуса республики.
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По информации СМИ, акции протеста прошли в Чимбае и Муйнаке. Активных митингующих задержали. Также правоохранители задерживают местных блогеров, выступающих против внесения поправок в Конституцию. В последние несколько дней в Каракалпакстане наблюдаются проблемы с интернетом.