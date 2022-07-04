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Узбекистан пошел на уступки после протестов и сохранит суверенитет Каракалпакстана

Узбекистан пошел на уступки после протестов и сохранит суверенитет Каракалпакстана

Киев • УНН

 • 130236 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Парламент Узбекистана решил сохранить статус суверенитета Каракалпакстана. Соответствующее решение было принято после массовых протестов в городе Нукус, пишет УНН со ссылкой на DW.

Цитата

"Президент Республики Узбекистан Шаркат Мирзиёев на встрече с депутатами Жокаргы Кенеса (парламента - ред.) и представителями общественности Каракалпакстана отметил необходимость учесть все предложения. То есть указано, что статьи 70, 71, 72, 74 и 75 Конституции Республики Узбекистан будут оставлены без изменений, а действующие нормы сохранены", — говорится в сообщении пресс-службы узбекского законодательного органа.

Контекст

1 июля в административном центре Каракалпакстана Нукус вспыхнули протесты из-за проекта поправок к Конституции Узбекистана, в рамках которых предлагалось исключить из основного закона страны положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов общего референдума.

На следующий день власти Узбекистана сообщили о попытке митингующих захватить органы государственного управления. В совместном заявлении парламента, Совета министров и МВД Каракалпакстана речь шла о попытках "внешних сил из-за границы" повлиять на ситуацию в республике. На фоне массовых протестов Мирзиёев прибыл в Нукус, где пообещал не менять статьи Конституции, касающиеся автономной республики.

Ранее

Мирзиёев заявил о жертвах среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов в результате протестов в Каракалпакстане.

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