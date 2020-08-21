УЄФА призначив суддівську бригаду на фінальний матч Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Суддівський комітет УЄФА оголосив про призначення бригади арбітрів фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2019/20 за участі "Парі Сен-Жермен" і "Баварією". Про це інфомрує сайт УЄФА, передає УНН.
Поєдинок “Парі Сен-Жермен” і “Баварії” обслуговуватиме італійська бригада арбітрів на чолі із 44-річним Даніеле Орсато.
Роль асистентів в Лісабоні будуть виконувати його співвітчизники Лоренцо Манганелла і Алессандро Джаллатіні, четвертим рефері призначений румун Овідіу Хацеган. Відповідати за VAR буде Массіміліано Ірраті з Італії. Допомагати йому будуть італієць Марко Гуіда, а також іспанці Роберто Діас і Алехандро Ернандес.
Це буде перший фінал великого турніру УЄФА в кар’єрі італійця, який отримав міжнародну категорію в 2010 році. У цьому сезоні він провів вісім матчів Ліги чемпіонів, в тому числі перший матч 1/8 фіналу між “Реалом” і “Манчестер Сіті” в лютому.
Додамо, що фінальний матч Ліги чемпіонів пройде 23 серпня в Лісабоні на “Ештадіу ду Бенфіка”.