УЕФА назначил судейскую бригаду на финальный матч Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Судейский комитет УЕФА объявил о назначении бригады арбитров финала Лиги чемпионов УЕФА-2019/20 с участием "Пари Сен-Жермен" и "Баварией". Об этом инфомруе сайт УЕФА, передает УНН.
Поединок “Пари Сен-Жермен” и “Баварии” будет обслуживать итальянская бригада арбитров во главе с 44-летним Даниэле Орсато.
Роль ассистентов в Лиссабоне будут выполнять его соотечественники Лоренцо Манганелла и Алессандро Джаллатини, четвертым рефери назначен румын Овидиу Хацеган. Отвечать за VAR будет Массимилиано Иррати из Италии. Помогать ему будут итальянец Марко Гуидо, а также испанцы Роберто Диас и Алехандро Эрнандес.
Это будет первый финал крупного турнира УЕФА в карьере итальянца, который получил международную категорию в 2010 году. В этом сезоне он провел восемь матчей Лиги чемпионов, в том числе первый матч 1/8 финала между “Реалом” и “Манчестер Сити” в феврале.
Добавим, что финальный матч Лиги чемпионов пройдет 23 августа в Лиссабоне на “Эштадиу ду Бенфика”.