УЕФА назначил судейскую бригаду на финальный матч Лиги чемпионов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88388 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102774 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128135 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108057 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128367 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101452 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102235 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104083 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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УЕФА назначил судейскую бригаду на финальный матч Лиги чемпионов

УЕФА назначил судейскую бригаду на финальный матч Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 9513 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Судейский комитет УЕФА объявил о назначении бригады арбитров финала Лиги чемпионов УЕФА-2019/20 с участием "Пари Сен-Жермен" и "Баварией". Об этом инфомруе сайт УЕФА, передает УНН.

Поединок “Пари Сен-Жермен” и “Баварии” будет обслуживать итальянская бригада арбитров во главе с 44-летним Даниэле Орсато.

Роль ассистентов в Лиссабоне будут выполнять его соотечественники Лоренцо Манганелла и Алессандро Джаллатини, четвертым рефери назначен румын Овидиу Хацеган. Отвечать за VAR будет Массимилиано Иррати из Италии. Помогать ему будут итальянец Марко Гуидо, а также испанцы Роберто Диас и Алехандро Эрнандес.

Это будет первый финал крупного турнира УЕФА в карьере итальянца, который получил международную категорию в 2010 году. В этом сезоне он провел восемь матчей Лиги чемпионов, в том числе первый матч 1/8 финала между “Реалом” и “Манчестер Сити” в феврале.

Добавим, что финальный матч Лиги чемпионов пройдет 23 августа в Лиссабоне на “Эштадиу ду Бенфика”.

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