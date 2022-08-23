Успіху не мав, хаотично відступив: ворог намагався прорвати оборону і просунутись до Красногорівки та Невельського
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Ворог наступальними діями намагався прорвати оборону наших військ та просунутися у напрямках населених пунктів Красногорівка, Первомайське і Невельське, успіху не мав, хаотично відступив. Про це йдеться у повідомленні Генштабу, передає УНН.
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На Авдіївському напрямку противник продовжив обстріли із всього спектру артилерійського озброєння поблизу Авдіївки, Опитного, Водяного, Новобахмутівки та Невельського. Завдав авіаударів неподалік Мар’їнки і Красногорівки.
Наступальними діями намагався прорвати оборону наших військ та просунутися у напрямках населених пунктів Красногорівка, Первомайське і Невельське, успіху не мав, хаотично відступив.
На Новопавлівському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії біля Павлівки та Великої Новосілки. Невдало намагався покращити тактичне положення у напрямках Новомихайлівки та Золотої Ниви.
На Запорізькому напрямку зафіксовано ворожий вогневий вплив у районах населених пунктів Щербаки, Новоданилівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль та Вишневе. Противник завдав авіаційних ударів біля Малинівки, Залізничного та Времівка.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 45,55 тис. осіб, 1921 танка та сотень одиниць військової техніки.