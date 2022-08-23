Успеха не было, хаотично отступил: враг пытался прорвать оборону и продвинуться к Красногоровке и Невельскому
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Враг наступательными действиями пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское, успеха не имел, хаотично отступил. Об этом говорится в сообщении Генштаба, передает УНН.
Детали
На Авдеевском направлении противник продолжил обстрелы со всего спектра артиллерийского вооружения вблизи Авдеевки, Опытного, Водяного, Новобахмутовки и Невельского. Нанес авиаудары неподалеку от Марьинки и Красногоровки.
Наступательными действиями пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское, успеха не имел, хаотично отступил.
На Новопавловском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Павловки и Большой Новоселки. Неудачно пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новомихайловки и Золотой Нивы.
В Запорожском направлении зафиксировано враждебное огневое влияние в районах населенных пунктов Щербаки, Новоданиловка, Гуляйпольское, Волшебное, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь и Вишневое. Противник нанес авиационные удары возле Малиновки, Железнодорожного и Времовки.
Напомним
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 45,55 тыс. человек, 1921 танка и сотен единиц военной техники.