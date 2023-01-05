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Усі у світі знають, як Кремль використовує паузи на війні: Зеленський прокоментував "різдвяне перемирʼя"

Київ • УНН

 • 449786 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Володимир Зеленський прокоментував указ російського диктатора щодо припинення вогню з боку окупаційної армії на два дні Різдва. Президент зазначив, що усі у світі знають, як Кремль використовує паузи на війні, щоб продовжити війну з новою силою.

Про це Глава держави сказав під час вечірнього звернення, передає УНН.

Усі у світі знають, як Кремль використовує паузи на війні: Зеленський прокоментував "різдвяне перемирʼя"

Деталі

Володимир Зеленський цього вечора звернувся і до росіян. Він наголосив, що російська сторона вже втратила понад 110 тисяч солдат, і якщо кремлівська влада не зупинить війну, то помре ще більше.

Згадуючи про так зване "різдвяне перемирʼя" Гарант зазначив, що окупанти хочуть використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування українських військових на Донбасі та підігнати ближче на передову техніку, боєприпаси та мобілізованих. Він зауважив, що такі дії Кремля лише збільшать втрати рф на війні.

Цитата

"Усі у світі знають, як Кремль використовує паузи на війні, щоб продовжити війну з новою силою. А щоб закінчити війну швидше, потрібне зовсім інше. Потрібно, щоб громадяни росії знайшли сміливість хоча б на 36 годин, хоча б під час Різдва звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною в Кремлі", — сказав Зеленський.

Президент зауважив, що навіть коли російські ракети та дрони не б'ють по українських містах, терор на окупованих територіях продовжується.

"Жодних перепочинків ви українцям не даєте. Людей катують, б'ють струмом, ґвалтують. Це продовжується кожен день, поки ваші солдати на нашій землі. І війна закінчиться тоді, коли ваші солдати або підуть, або ми їх виженемо. Тож нехай забирають унітази – вони їм у дорозі знадобляться – і повертаються до себе. За наш кордон. З 1991 року", — підкреслив Гарант.

Нагадаємо

У четвер путін видав указ у якому йдеться, що міністр оборони має наказати припинити вогонь в Україні на 36 годин, починаючи з полудня 6 січня. Згідно із заявою Кремля, пауза дозволить православним християнам “відвідувати різдвяні служби”.

В Україні на подібні пропозиції відреагували різко. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що жодних переговорів з рф щодо “перемир’я” не планують.

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