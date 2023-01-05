Усі у світі знають, як Кремль використовує паузи на війні: Зеленський прокоментував "різдвяне перемирʼя"

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Володимир Зеленський цього вечора звернувся і до росіян. Він наголосив, що російська сторона вже втратила понад 110 тисяч солдат, і якщо кремлівська влада не зупинить війну, то помре ще більше.

Згадуючи про так зване "різдвяне перемирʼя" Гарант зазначив, що окупанти хочуть використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування українських військових на Донбасі та підігнати ближче на передову техніку, боєприпаси та мобілізованих. Він зауважив, що такі дії Кремля лише збільшать втрати рф на війні.

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"Усі у світі знають, як Кремль використовує паузи на війні, щоб продовжити війну з новою силою. А щоб закінчити війну швидше, потрібне зовсім інше. Потрібно, щоб громадяни росії знайшли сміливість хоча б на 36 годин, хоча б під час Різдва звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною в Кремлі", — сказав Зеленський.

Президент зауважив, що навіть коли російські ракети та дрони не б'ють по українських містах, терор на окупованих територіях продовжується.

"Жодних перепочинків ви українцям не даєте. Людей катують, б'ють струмом, ґвалтують. Це продовжується кожен день, поки ваші солдати на нашій землі. І війна закінчиться тоді, коли ваші солдати або підуть, або ми їх виженемо. Тож нехай забирають унітази – вони їм у дорозі знадобляться – і повертаються до себе. За наш кордон. З 1991 року", — підкреслив Гарант.