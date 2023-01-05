Все в мире знают, как Кремль использует паузы на войне: Зеленский прокомментировал "рождественское перемирие"

Детали

Владимир Зеленский в этот вечер обратился и к россиянам. Он подчеркнул, что российская сторона уже потеряла более 110 тысяч солдат, и если кремлевские власти не остановит войну, то умрут еще больше.

Вспоминая о так называемом “рождественском перемирии” Гарант отметил, что оккупанты хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе и подогнать поближе на передовую технику, боеприпасы и мобилизованных. Он отметил, что такие действия Кремля лишь увеличат потери России на войне.

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“Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане россии обрели смелость хотя бы на 36 часов, хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле”, — сказал Зеленский.

Президент отметил, что даже когда российские ракеты и дроны не бьют по украинским городам, террор на оккупированных территориях продолжается.

“Никаких передышек вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле. И война закончится тогда, когда ваши солдаты либо уйдут, либо мы их выгоним. Пусть забирают унитазы — они им в пути понадобятся — и возвращаются к себе. За нашу границу. С 1991 года”, — подчеркнул Гарант.