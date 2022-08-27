Усі "компроміси" матимуть катастрофічні наслідки для людства - Подоляк назвав умови закінчення війни

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«Ця війна має закінчитися одним шляхом: військовою поразкою росії; поверненням територій України; трибуналом над злочинцями; початком трансформації росії. Для цього не менше за зброю потрібна воля до перемоги. Всі «компроміси» матимуть катастрофічні наслідки для людства», – написав Подоляк.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН повідомив, що росія має бути притягнута до відповідальності за злочин агресії проти України, відповідна резолюція буде подана на розгляд 77-ї сесії ГА ООН.