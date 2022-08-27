Все "компромиссы" будут иметь катастрофические последствия для человечества - Подоляк назвал условия окончания войны

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«Эта война должна закончиться одним путем: военным поражением россии; возвращением территорий Украины; трибуналом над преступниками; началом трансформации россии. Для этого не меньше оружия нужна воля к победе. Все «компромиссы» будут иметь катастрофические последствия для человечества», – написал Подоляк.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН сообщил, что россия должна быть привлечена к ответственности за преступление агрессии против Украины, соответствующая резолюция будет подана на рассмотрение 77-й сессии ГА ООН.