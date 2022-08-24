рф має бути притягнута до відповідальності, відповідна резолюція буде подана на розгляд 77-ї сесії ГА ООН – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. росія має бути притягнута до відповідальності за злочин агресії проти України, відповідна резолюція буде подана на розгляд 77-ї сесії ГА ООН. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН, передає УНН.
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"Щоб ніколи більше жодна держава світу не могла нехтувати Статутом ООН і обов’язковими для всього людства конвенціями, росія має бути притягнута до відповідальності за злочин агресії проти України. Відповідна резолюція буде винесена на розгляд 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Щоб відчуття справедливості знову повернулося в міжнародні відносини, ми всі маємо підтвердити та змусити росію визнати, що непорушність кордонів і мир є безумовними цінностями для всіх народів", – сказав Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що до окупованої Оленівки потрібно відправити місію для встановлення фактів загибелі близько 50 українських військовополонених в колонії. Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки ООН та додав, що потрібно також з'ясувати в яких умовах перебувають усі військовополонені, які знаходяться в рф.