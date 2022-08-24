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рф має бути притягнута до відповідальності, відповідна резолюція буде подана на розгляд 77-ї сесії ГА ООН – Зеленський

Київ • УНН

 • 132817 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. росія має бути притягнута до відповідальності за злочин агресії проти України, відповідна резолюція буде подана на розгляд 77-ї сесії ГА ООН. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН, передає УНН.

рф має бути притягнута до відповідальності, відповідна резолюція буде подана на розгляд 77-ї сесії ГА ООН – Зеленський

Цитата

"Щоб ніколи більше жодна держава світу не могла нехтувати Статутом ООН і обов’язковими для всього людства конвенціями, росія має бути притягнута до відповідальності за злочин агресії проти України. Відповідна резолюція буде винесена на розгляд 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Щоб відчуття справедливості знову повернулося в міжнародні відносини, ми всі маємо підтвердити та змусити росію визнати, що непорушність кордонів і мир є безумовними цінностями для всіх народів", – сказав Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до окупованої Оленівки потрібно відправити місію для встановлення фактів загибелі близько 50 українських військовополонених в колонії. Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки ООН та додав, що потрібно також з'ясувати в яких умовах перебувають усі військовополонені, які знаходяться в рф.

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