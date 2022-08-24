Засідання Ради безпеки ООН: Зеленський заявив, що потрібно відправити в Оленівку місію для з'ясування фактів

Цитата

«Оленівка стала жахливою сторінкою в історії Європи і є нагальна потреба відправити туди місію по з'ясуванню фактів. Також потрібне з'ясування умов в яких перебувають усі військовополонені, які знаходяться зараз в росії», - сказав Зеленський.

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Також він зазначив, що якщо росія не зупиниться зараз, то всі російські убивці опиняться в інших країнах.

«Якщо вона не зупиниться в Україні, якщо вона не зупиниться на перемозі України, то всі ці російські убивці опиняться в інших країнах. В Європі, Азії, Південній Америці. Сліди російських військових злочинців скрізь і ми повинні всі об'єднатися та діяти рішуче, щоб більше ніде не було слідів російських ракет, щоб не було міст, які знищує російська артилерія, для того, щоб ніде не було загрози ядерної катастрофи, щоб не було продовольчої кризи. Для цього росії потрібно вивести з нашої землі, з нашого моря свої війська, щоб більше жодна країна не порушувала принципів та конвенцій ООН», - розповів Зеленський.

Окрім того, він зазначив, що росію треба притягнути до відповідальності за агресію проти України.

«Резолюція про це буде подано перед 77-ю Генеральною асамблеєю», - додав Зеленський.

Доповнення

23 серпня повідомлялося, що Організація Об'єднаних Націй підготувала групу фахівців, які займуться встановленням фактів загибелі близько 50 українських військовополонених в колонії, що в окупованій Оленівці.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що направить місію щодо встановлення фактів теракту в колонії в Оленівці, внаслідок якого було вбито українських військових.

Як зазначили у міноборони країни-агресорки, росія погодилася запросити експертів ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста до колонії на місце загибелі українських військовополонених.

Також повідомляли, що російські окупанти не пустили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до військовополонених в Оленівці.

Згодом речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко у коментарі Суспільному зазначав, що співробітники МКЧХ двічі були в Оленівці після того, як туди перемістили військовополонених: "Буквально через 2-3 дні після їхнього перевезення". Однак вони не мали змоги поспілкуватися з ними віч-на-віч. Водночас МКЧХ намагається отримати доступ до полонених, яких все ще там утримують, а також до тіл їхніх загиблих побратимів.