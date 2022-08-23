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ООН створила групу з розслідування вибухів в Оленівці, але ця група не може розпочати роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Організація Об'єднаних Націй підготувала групу фахівців, які займуться встановленням фактів загибелі близько 50 українських військовополонених в колонії, що в окупованій Оленівці. Про це повідомляє CNN із посиланням на представника генсека ООН Стефана Дюжарріка, передає УНН.

ООН створила групу з розслідування вибухів в Оленівці, але ця група не може розпочати роботу

Цитата

«Попри те, що росія та Україна вимагають незалежного розслідування, ООН вважає, що ситуація навколо в'язниці небезпечна для доступу без належних гарантій», – пише видання.

Також повідомляється, що Дюжаррік оголосив про інших членів команди. 

До ветерана у відставці генерал-лейтенанта поліції з Бразилії Карлуша душ Сантуша Круса, який очолив групу, приєдналися дипломат з Ісландії та співробітник поліції з Нігеру.

Доповнення

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що направить місію щодо встановлення фактів теракту в колонії в Оленівці, внаслідок якого було вбито українських військових.

Як зазначили у міноборони країни-агресорки, росія погодилася запросити експертів ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста до колонії на місце загибелі українських військовополонених.

Також повідомляли, що російські окупанти не пустили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до військовополонених в Оленівці.

Згодом речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко у коментарі Суспільному зазначав, що співробітники МКЧХ двічі були в Оленівці після того, як туди перемістили військовополонених: "буквально через 2-3 дні після їхнього перевезення". Однак вони не мали змоги поспілкуватися з ними віч-на-віч. Водночас МКЧХ намагається отримати доступ до полонених, яких все ще там утримують, а також до тіл їхніх загиблих побратимів.

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