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ООН создала группу по расследованию взрывов в Оленовке, но эта группа не может начать работу

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Организация Объединенных Наций подготовила группу специалистов, которые займутся установлением фактов гибели около 50 украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, передает УНН.

ООН создала группу по расследованию взрывов в Оленовке, но эта группа не может начать работу

Цитата

«Несмотря на то, что россия и Украина требуют независимого расследования, ООН считает, что ситуация вокруг тюрьмы опасна для доступа без надлежащих гарантий», – пишет издание.

Также сообщается, что Дюжаррик объявил о других членах команды. 

К ветерану в отставке генерал-лейтенанта полиции из Бразилии Карлуша душ Сантуша Круса, возглавившего группу, присоединились дипломат из Исландии и сотрудник полиции из Нигера.

Дополнение

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что направит миссию по установлению фактов теракта в колонии в Оленовке, в результате которого были убиты украинские военные.

Как отметили в минобороны страны-агрессорки, россия согласилась пригласить экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных.

Также сообщалось, что российские оккупанты не пустили представителей Международного комитета Красного Креста к военнопленным в Оленовке.

Впоследствии представитель Международного комитета Красного Креста Александр Власенко в комментарии Общественному отмечал, что сотрудники МККК дважды были в Оленовке после того, как туда переместили военнопленных: "буквально через 2-3 дня после их перевозки". Однако они не имели возможности пообщаться с ними с глазу на глаз. В то же время МККК пытается получить доступ к пленникам, которые все еще там содержатся, а также к телам их погибших собратьев.

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