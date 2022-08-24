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Заседание Совбеза ООН: Зеленский заявил, что нужно отправить в Еленовку миссию для выяснения фактов

Киев • УНН

 • 161007 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в оккупированную Еленовку нужно отправить миссию для установления фактов гибели около 50 украинских военнопленных в колонии. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН и добавил, что нужно также выяснить, в каких условиях находятся все военнопленные в россии, передает УНН.

Заседание Совбеза ООН: Зеленский заявил, что нужно отправить в Еленовку миссию для выяснения фактов

Цитата

«Еленовка стала ужасной страницей в истории Европы и есть настоятельная потребность отправить туда миссию по выяснению фактов. Также нужно выяснение условий, в которых находятся все военнопленные в россии», - сказал Зеленский.

Детали

Также он отметил, что если россия не остановится сейчас, то все российские убийцы окажутся в других странах.

«Если она не остановится в Украине, если она не остановится на победе Украины, все эти российские убийцы окажутся в других странах. В Европе, Азии, Южной Америке. Следы российских военных преступников везде и мы должны все объединиться и действовать решительно, чтобы больше нигде не было следов российских ракет, чтобы не было городов, уничтожаемых российской артиллерией, для того, чтобы нигде не было угрозы ядерной катастрофы, чтобы не было продовольственного кризиса. Для этого россии нужно вывести из нашей земли, из нашего моря свои войска, чтобы больше ни одна страна не нарушала принципы и конвенции ООН», - рассказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что россия должна быть привлечена к ответственности за агрессию против Украины.

«Резолюция об этом будет подана перед 77-й Генеральной ассамблеей», - добавил Зеленский.

Дополнение

23 августа сообщалось, что Организация Объединенных Наций подготовила группу специалистов, которые займутся установлением фактов гибели около 50 украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что направит миссию по установлению фактов теракта в колонии в Еленовке, в результате которого были убиты украинские военные.

Как отметили в минобороны страны-агрессорки, россия согласилась пригласить экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных.

Также сообщалось, что российские оккупанты не пустили представителей Международного комитета Красного Креста к военнопленным в Еленовке.

Впоследствии представитель Международного комитета Красного Креста Александр Власенко в комментарии Суспільному отмечал, что сотрудники МККК дважды были в Еленовке после того, как туда переместили военнопленных: "Буквально через 2-3 дня после их перевозки". Однако они не имели возможности пообщаться с ними с глазу на глаз. В то же время МККК пытается получить доступ к пленникам, которые все еще там содержатся, а также к телам их погибших собратьев.

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