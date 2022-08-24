рф должна быть привлечена к ответственности, соответствующая резолюция будет подана на рассмотрение 77-й сессии ГА ООН – Зеленский

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"Чтобы никогда больше ни одно государство мира не могло пренебрегать Уставом ООН и обязательными для всего человечества конвенциями, россия должна быть привлечена к ответственности за преступление агрессии против Украины. Соответствующая резолюция будет вынесена на рассмотрение 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Чтобы ощущение справедливости снова вернулось в международные отношения, мы все должны подтвердить и заставить россию признать, что нерушимость границ и мир являются безусловными ценностями для всех народов", – сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в оккупированную Еленовку нужно отправить миссию для установления фактов гибели около 50 украинских военнопленных в колонии. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН и добавил, что нужно также выяснить, в каких условиях находятся все военнопленные, находящиеся в россии.