Урядовці завтра на засіданні розглянуть питання виплат родинам загиблих журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Уряд завтра розгляне питання виплат журналістам, які загинули або отримали поранення при виконанні професійних обов'язків. Про це йдеться в порядку денному на сайті Кабміну, передає УНН.
Представить проект постанови "Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста при виконанні ним професійних обов'язків" голова Державного комітету телебачення та радіомовлення Олег Наливайко.
У пояснювальній проекту постанову зазначено, що у разі загибелі журналіста його родині має бути виплачена допомога в розмірі 100 прожиткових мінімумів, а у разі поранення - 50.
Крім того, завтра, урядовці розглянуть питання про підписання Угоди між Урядом України та організацією НАТО з підтримки та постачання про партнерство з підтримки спільного управління предметами постачання.