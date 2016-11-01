Чиновники завтра на заседании рассмотрят вопрос выплат семьям погибших журналистов

Представит проект постановления "Об утверждении Порядка выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), ранения (контузии, травмы или увечья) журналиста при исполнении им профессиональных обязанностей" председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко.

В пояснительной записке проекта постановления указано, что в случае гибели журналиста его семье должна быть выплачена помощь в размере 100 прожиточных минимумов, а в случае ранения - 50.

Кроме того, завтра, чиновники рассмотрят вопрос о подписании Соглашения между Правительством Украины и организацией НАТО по поддержке и поставке о партнерстве по поддержке совместного управления предметами снабжения.