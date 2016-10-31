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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Урядовці та нардепи тримають на руках та у банках половину останнього траншу МВФ

Урядовці та нардепи тримають на руках та у банках половину останнього траншу МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Аналіз е-декларацій свідчить, що готівкою та на рахунках у банках в народних депутатів та урядовців перебуває понад 12,7 млрд грн, повідомляє УНН з посиланням на сумарні підрахунки за аналізом електронних декларацій опублікованих в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За підрахунками експертів, у пункті 12 декларацій “Грошові активи” народні депутати задекларували коштів на 12,3 млрд грн (в середньому грошових коштів — 30,4 млн грн на одного депутата), а урядовці задекларували понад 456 млн грн. Йдеться про готівкові кошти та банківські рахунки в національній та іноземній валютах.

Слід зауважити, що останній отриманий Україною транш МВФ становив один млрд доларів, а це за перерахунком у національну валюту становить 25,6 млрд грн.

Для співставлення сум УНН наводить низку цифр, наприклад передбачається, що наступного року фінансування програм для лікування людей, які страждають на онкологічні захворювання, ВІЛ/СНІД, гемофілію, вірусні гепатити, розсіяний склероз, цукровий діабет, серцево-судинні, судинно-мозкові та інші тяжкі захворювання становитиме 6 млрд грн.

У проекті бюджету України на 2017 рік планується виділити 3,35 млрд грн на підтримку культури.

Українські Національні Новини

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