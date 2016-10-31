Члены правительства и нардепы держат на руках и в банках половину последнего транша МВФ

По подсчетам экспертов, в пункте 12 деклараций "Денежные активы" народные депутаты задекларировали средств на 12,3 млрд грн (в среднем денежных средств — 30,4 млн грн на одного депутата), а члены правительства задекларировали свыше 456 млн грн. Речь идет о наличных средствах и банковских счетах в национальной и иностранной валютах.

Следует заметить, что последний полученный Украиной транш МВФ составил один млрд долларов, а это за перерасчетом в национальную валюту составляет 25,6 млрд грн.

Для сопоставления сумм УНН приводит ряд цифр, например предполагается, что в следующем году финансирование программ для лечения людей, которые страдают на онкологические заболевания, ВИЧ/СПИД, гемофилия, вирусные гепатиты, рассеянный склероз, сахарный диабет, сердечно-сосудистые, сосудисто-мозговые и другие тяжелые заболевания составит 6 млрд грн.

В проекте бюджета Украины на 2017 год планируется выделить 3,35 млрд грн на поддержку культуры.